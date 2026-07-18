Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Center at Base ng Amerika sa Bahrain ay Tinarget ng Drone Attacks ng Hukbo.
Inihayag ng Public Relations ng Hukbo: Sa ika-15 yugto ng "Saeqeh" (Kidlat) operation at bilang tugon sa mga krimen ng Amerika, ang mga suicide drone ng Armed Forces ng Islamic Republic of Iran ay naglunsad ng mga pag-atake sa mga hangar at parking area ng mga eroplano, mga tangke ng gasolina ng Sheikh Isa Air Base, at ilang mga tulay sa Bahrain . Ang Sheikh Isa Air Base ay isa sa pinakamahalagang operational at support center ng American air at naval forces sa rehiyon, at may mahalagang papel sa mga operasyon ng bansa laban sa mga target sa rehiyon, partikular ang Iran . Ang Armed Forces ng Islamic Republic of Iran, sa pagpaparangal sa alaala ng mga kamakailang martir, ay nagbigay-diin na ang pagtatanggol sa timog Iran at ang pangangalaga sa seguridad ng bansa ay pinagmumulan ng karangalan para sa mga sundalo ng lupaing ito.
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