Video| Pag-alis ng mga Pasahero mula sa Kuwait Airport; Walang-Katulad na Pagsisikip Kasunod ng mga Pag-atake ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-alis ng mga Pasahero mula sa Kuwait Airport; Walang-Katulad na Pagsisikip Kasunod ng mga Pag-atake ng Iran.
Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang walang-katulad na pagsisikip at ang sama-samang pagsisikap ng mga pasahero na umalis sa Kuwait International Airport kasunod ng missile at drone attacks ng Iran sa bansa. Dahil sa kahirapan ng paglipad sa airspace ng Kuwait at ang mga huling-minutong pagbabago sa mga iskedyul ng flight, ang mga pasahero ay naliligaw sa mga terminal ng airport. Ang Kuwait Airways ay dati nang nag-anunsyo ng pagsusuri at pagbabago ng timing ng karamihan sa mga flight dahil sa pagsasara ng airspace.
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