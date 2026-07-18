Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Lubos na Kahandaan ng mga Hangganang Lupa para sa Pagtanggap sa mga Pilgrim ng Arba'in.
Inihayag ni Ali Akbar Pourjamshidian, ang pinuno ng Arbaeen Central Headquarters, na ang Khosravi border ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na hangganan sa mga tuntunin ng mga pasilidad at kagamitan para sa mga pilgrim ng Arba'in . Idinagdag niya na ang mga pilgrim mula sa mga sentral at hilagang-kanlurang lalawigan ng bansa ay maaaring gumamit ng Khosravi border para sa kanilang pagbiyahe . Para sa taong ito, ang Somar border sa Gilan-e-Gharb county ay pansamantalang ihahanda para sa operasyon, na may limitadong pagtawid para sa mga lokal na residente sa ilalim ng mga trial caravan .
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