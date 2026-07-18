Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Protesta sa Venice Kasabay ng Pagdating ng Embahador ng Amerika sa Pamamagitan ng Isang Marangyang Yate.
Kasabay ng pagbisita ng Embahador ng Amerika sa Venice, ang mga nagpoprotesta ay nagsagawa ng isang martsa at inilarawan ang kanyang presensya bilang isang "hindi magandang pagpapakita ng kayamanan at impluwensya ng Amerika." Sila ay may dalang mga placard na may nakasulat na "Venice, Hindi Amerika" at pinuna ang mga patakaran ni Donald Trump, na tinawag ang mga ito na nagpapahina sa kaayusan ng mundo pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Habang ang mga nagpoprotesta ay lumapit sa mga pulis, itinaas nila ang kanilang mga kamay upang ipakita na ang kanilang pagtitipon ay mapayapa, ngunit ang riot police ay humadlang sa kanilang paggalaw. Bilang tugon, ang mga nagpoprotesta ay sumigaw ng "Nakakahiya" laban sa Embahador ng Amerika, ang alkalde ng Venice, at ang mga pulis.
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