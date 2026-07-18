Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Nanawagan ang Alkalde ng New York para sa Pag-aresto kay Netanyahu.
Si Zohran Mamdani, ang bagong halal na alkalde ng New York, ay hayagang tinawag si Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng rehimeng Zionist bilang isang "kriminal sa digmaan" . Sinabi niya na siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga legal na tagapayo upang suriin ang kanyang kapangyarihan at ang posibilidad na arestuhin si Netanyahu kung ito ay maglakbay sa lungsod .
Sa isang panayam sa The New York Times, binigyang-diin ni Mamdani ang kanyang paniniwala na si Netanyahu ay dapat na litisin sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague, na nagsasabing: "Naniniwala ako na ang lugar ni Netanyahu ay nasa The Hague" . Idinagdag niya na maraming tao ang sumasang-ayon sa pananaw na ito dahil sa mga aksyon ng Israeli premier sa mga nakaraang taon .
Ang pahayag ni Mamdani ay kasabay ng umiiral na arrest warrant laban kay Netanyahu na inilabas ng ICC, na nag-akusa sa kanya ng mga krimen laban sa sangkatauhan at mga krimen sa digmaan . Ang kanyang matinding paninindigan ay sumasalamin sa kanyang progresibong posisyon at nangyayari sa gitna ng pinalalim na diplomatikong pagkakahiwalay sa pagitan ng Netanyahu at ng kanyang pangunahing kaalyado, ang Estados Unidos .
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