Video| Tuwirang Pagtama ng mga Misil ng Iran sa American Base sa Jordan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tuwirang Pagtama ng mga Misil ng Iran sa American Base sa Jordan.
Ang mga misil na inilunsad ng Iran ay direktang tumama sa isang American military base sa Jordan, na nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga puwersang Amerikano. Ang pag-atake ay bahagi ng patuloy na operasyon ng Iran upang tugunan ang mga pag-atake ng Amerika at upang bigyan ng babala ang mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon.
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