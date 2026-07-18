Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Si Navid Toubian, Senior Expert on Iranian Affairs sa Channel 14 ng Israel: "Kung gaano tayo gumastos, lalo tayong napopoot; ang mundo ay tumalikod sa atin!".
Si Navid Toubian, isang senior expert sa Iranian affairs sa Israeli Channel 14, ay umamin na ang mas malaking pagsisikap at gastos ng Israel ay nagresulta lamang sa pagtaas ng poot at paglayo ng mundo sa kanila. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng lumalaking pagkabigo at pag-amin ng pagkabigo sa patakaran ng Israel sa harap ng paglaban ng Iran at ng pagbabago ng pandaigdigang opinyon.
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