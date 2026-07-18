Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-50 Samahang Karapatang Pantao ang Nagbabala Tungkol sa Pagtaas ng mga Nawawalang Kababaihan at mga Batang Babae sa Syria.
Limampung samahan ng karapatang pantao at sibiko ang naglabas ng isang magkasanib na pahayag na nagbabala tungkol sa kapansin-pansing pagtaas ng bilang ng mga nawawala at dinukot na kababaihan at mga batang babae sa Syria mula noong simula ng taong 2025. Binigyang-diin ng mga organisasyong ito na ang mga kasong ito ay hindi dapat balewalain sa ilalim ng dahilan ng "mga alitan sa pamilya" o "boluntaryong pag-alis," at ang anumang konklusyon ay dapat na batay lamang sa independiyenteng pagsisiyasat ng hudikatura at pakikipag-usap sa mga biktima sa isang ligtas na kapaligiran. Sa pahayag, nakasaad na ang panghihimasok ng mga maimpluwensyang tao o mga kaugnay sa mga ahensya ng seguridad sa mga kasong ito ay nagdulot ng paglaganap ng takot at paghihigpit sa panlipunan, pang-edukasyon, at propesyonal na pakikilahok ng mga kababaihan. Binigyang-diin ng mga lumagda na ang seryosong pagtugon sa mga krimeng ito at ang pagpaparusa sa mga responsable ay isang mahalagang pagsubok upang masukat ang pangako ng gobyerno ng Syria sa rule of law at proteksyon ng mga karapatan ng mga mamamayan.
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