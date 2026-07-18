Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Al Jazeera English: Ang Pag-atake sa mga Pasilidad ng Kuwait ay Magkakaroon ng Malaking Epekto.
Ang mga sibilyang imprastraktura ng Kuwait ay tiyak na lubhang napinsala. Ang isang planta ng kuryente at desalination plant ay inatake sa ikalawang magkakasunod na araw. Ito ay mahalaga dahil ito ay isang kritikal na imprastraktura para sa Kuwait. Ang bansa ay walang permanenteng lawa o ilog. Napakakaunting ulan ang bumabagsak. Kaya, 90 porsyento ng inuming tubig nito ay nagmumula sa desalination ng tubig-dagat. Ayon sa统计数据 ng Kuwait, dalawa sa siyam na malalaking desalination plant sa bansa ang inatake sa nakalipas na ilang araw. Ito ay isang makabuluhang pag-atake at magkakaroon ng malaking epekto.
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