Video| Isang Iranian analyst ang nagbigay ng matalas at mapagpasyahang tugon sa isang Kuwaiti expert, kung saan sinabi niya: "Kung ayaw ninyong matama

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Mapagpasyahan at Kapansin-pansing Tugon ng Iranian Analyst sa Kuwaiti Expert: Kung Ayaw Ninyong Matamaan, Paalisin Ninyo ang mga Puwersang Amerikano sa Inyong Lupa / Sapat na ang Pumunta Kayo sa Baybayin ng Persian Gulf upang Makita ninyo ng Inyong Sariling mga Mata ang Pagpapaputok ng mga Misil mula sa Inyong Lupa Patungo sa Iran / Nakalimutan Ninyo na Noong Sinakop ni Saddam ang Kuwait, Binigyan Namin ng Kanlungan ang Inyong Emir?!
Isang Iranian analyst ang nagbigay ng matalas at mapagpasyahang tugon sa isang Kuwaiti expert, kung saan sinabi niya: "Kung ayaw ninyong matamaan, paalisin ninyo ang mga puwersang Amerikano sa inyong lupa. Sapat na ang pumunta kayo sa baybayin ng Persian Gulf upang makita ninyo ng inyong sariling mga mata ang pagpapaputok ng mga misil mula sa inyong lupa patungo sa Iran. Nakalimutan ninyo na noong sinakop ni Saddam ang Kuwait, binigyan namin ng kanlungan ang inyong Emir?" Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng makasaysayang utang na loob ng Kuwait sa Iran at ang katotohanan na ang mga pag-atake ng Iran ay naglalayon sa mga base ng Amerika, hindi sa mga mamamayang Kuwaiti.
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