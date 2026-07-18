Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hindi Pa Naganap na Pagbaba ng mga Reserba ng Amerika ay Magdudulot ng Hindi Maiiwasang Pagtaas ng Presyo.
Si Chris Martenson, isang Amerikanong ekonomista, ay nagsabi: "Narito tayo ay nahaharap sa isang malaking panganib. Ang mga reserba ng gasolina at diesel ng Amerika sa panahong ito ng taon ay hindi kailanman naging ganito kababa. Sa kabila nito, ang Amerika ay patuloy na nag-e-export upang panatilihing mababa ang mga presyo para sa ibang bahagi ng mundo—sa halaga ng pagdiin sa mga mamamayang Amerikano. Hindi mo maaaring panatilihing napakababa ang mga reserba ng gasolina at hindi asahan na ang mga presyo ay tataas nang malaki sa ilang mga punto."
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