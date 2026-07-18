Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Framework Agreement ay isang Kasunduan ng Kahihiyan at Kahihiyan; Ang Lebanon ay Hindi Kailanman Magiging Isang Protectorate ng Amerika.
Si Hassan Ezzeddine, isang kinatawan ng Hezbollah sa Parliament ng Lebanon, ay matinding pinuna ang "framework agreement" sa rehimeng Zionist at tinawag ang pagganap ng gobyerno bilang "isang pagsasabwatan at pampulitikang pagpapakamatay." Sa pagbibigay-diin na ginawa ng rehimeng Zionist ang pag-alis nito na nakasalalay sa disarmament ng paglaban—isang layunin na hindi nito nakamit sa digmaan—binabalaan niya na walang sinuman ang may karapatan na kunin ang sandata ng paglaban mula sa mga tao ng Lebanon, at ang kasalukuyang kasunduan ay maghihikayat lamang sa mga Zionist na magpatuloy sa kanilang mas mapangahas na pananakop. Si Ezzeddine, na binanggit ang patuloy na pag-atake ng Israel at ang kawalan ng kakayahan ng gobyerno na magtatag ng isang tunay na tigil-putukan, ay tinawag ang pag-angkin ng mga opisyal na ang negosasyon ay "mababa ang gastos" bilang resulta ng isang hindi tamang pag-unawa sa kalikasan ng kaaway. Nilinaw niya na ang karamihan ng mga tao ay sumasalungat sa nakakahiyang kasunduang ito, at ang hinaharap ng Lebanon ay hindi bilang isang protectorate ng Amerika o isang bayan para sa mga Zionist, kundi sa pamamagitan ng dugo ng mga martir at ang katatagan ng paglaban.
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