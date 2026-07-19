Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng mga iskolar ng Bahrain tungkol sa pagdidiin ng panunupil sa mga Shia at paglabag sa mga karapatang sibil
Ang mga iskolar ng Bahrain, sa pagbabala tungkol sa pagdidiin ng paglabag sa mga karapatang sibil, ay mariing pinuna ang malawakang pag-aresto sa mga iskolar at tagapagsalita, ang paglaban sa mga relihiyosong ritwal, at ang pagsamsam ng mga Shia endowment, at itinuring ang mga hakbang na ito bilang tanda ng pagpapatuloy ng mga mapang-aping patakaran ng pamahalaan ng Bahrain.
Binigyang-diin nila na ang mga pampulitika at sibil na karapatan ng mga Shia ay likas, relihiyoso, at legal na mga karapatan, at hindi maaaring ituring bilang isang pribilehiyo o pabor mula sa pamahalaan; mga karapatan na hindi napag-uusapan at hindi maaaring ipagpaliban ang pagpapatupad nito.
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