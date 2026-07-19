Video| Hukbo: Ang Ammunition Depot at Hangars ng US Army sa Kuwait ay Tinarget ng Drone Attacks

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hukbo: Ang Ammunition Depot at Hangars ng US Army sa Kuwait ay Tinarget ng Drone Attacks.
Inihayag ng Public Relations ng Armed Forces ng Islamic Republic of Iran na sa ika-17 yugto ng operasyong "Saeqeh," ang ammunition depot ng US Army sa Camp Arifjan at ang mga equipment hangars at troop billeting area ng hukbo sa Ali Al Salem Air Base sa Kuwait ay tinarget ng drone attacks bilang tugon sa mga pag-atake laban sa mga sibilyang lugar. Idiniin ng hukbo na ang operasyong ito ay isinagawa sa loob ng balangkas ng pagtatanggol sa bansa at sa integridad ng teritoryo ng Iran, at ang mga mandirigma ng puwersang ito, na umaasa sa mga aral ng Islam, ay ipagpapatuloy ang pagtatanggol sa bansa hanggang sa mapigil ang mga banta ng kaaway.
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