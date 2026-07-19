Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawan ng pabalat ng Amerikanong magasin tungkol sa pagkakasangkot ng Washington sa Strait of Hormuz
Ang Amerikanong magasin na The Week, sa kanyang bagong pabalat, ay inilalarawan ang Kinatawang Pangulo at ang Kalihim ng Depensa ng Amerika sa magulong tubig ng Strait of Hormuz at ipinahiwatig ang pagkakasangkot ng Washington sa isang "walang-katapusang digmaan."
Ang larawang ito, sa pagpapakita ng mga Amerikanong pulitiko na lumulubog, ay hinamon ang mga gastos at kahihinatnan ng mga patakarang militar ng Amerika sa rehiyon at pinuna ang pagpapatuloy ng military presence ng Washington sa Kanlurang Asya.
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