Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Ang mga Black Hawk helicopter ng Amerika ay nasira sa pag-atake ng Iran
Iniulat ng New York Times na ang "kapansin-pansing bilang" ng mga UH-60 Black Hawk helicopter ng hukbo ng Amerika na nakatalaga sa isang base sa silangang Jordan ay nasira sa mga kamakailang pag-atake ng missile ng Iran.
Batay sa ulat na ito, ang pag-atake ay malamang na tinarget ang "Prince Hassan" air base; kung saan ang pagtama sa isang hangar ay nagdulot ng pagkalat ng mga shrapnel at mga durog-durog na bato sa runway at sa lugar kung saan nakaparada ang ilang Black Hawk helicopter; isang bagay na, ayon sa isinulat ng pahayagang ito, ay makikita rin sa mga inilabas na satellite images.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang New York Times, na binanggit ang mga military source, ay nag-ulat na ang kapansin-pansing bilang ng mga UH-60 Black Hawk helicopter ng hukbo ng Amerika na nakatalaga sa isang base sa silangang Jordan ay nasira sa mga kamakailang pag-atake ng missile ng Iran. Batay sa ulat na ito, ang pag-atake ay malamang na tinarget ang "Prince Hassan" air base at ang pagtama sa isang hangar ay nagdulot ng pagkalat ng mga shrapnel at mga durog-durog na bato sa runway at sa lugar kung saan nakaparada ang ilang helicopter; isang bagay na makikita rin sa mga inilabas na satellite images.
Ang ulat na ito ay inilabas habang ang military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika ay tumindi sa mga nakalipas na linggo. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang mga military officials ng Amerika at Jordan ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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