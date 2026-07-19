Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Yaalon: Natalo tayo sa digmaan laban sa Iran at hindi natin nakamit ang alinman sa mga layunin
Si Moshe Yaalon, dating Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, sa pag-amin ng pagkabigo ng rehimeng ito sa digmaan laban sa Iran, ay nagsabi: "Naniniwala akong natalo tayo at ang mas masahol pa, tayo ang sinisisi ng Amerika."
Idinagdag niya: "Sinimulan natin ang digmaan na may tatlong layunin: ang pagbagsak ng sistema ng Iran, ang pagkawasak ng nuclear program, at ang pagkasira ng missile project, ngunit wala sa mga layuning ito ang nakamit."
Occupied Jerusalem – Media ng Zionist regime – Si Moshe Yaalon, dating Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, sa pag-amin ng pagkabigo ng Tel Aviv sa kamakailang digmaan laban sa Iran, ay nagpahayag na ang rehimeng ito ay hindi nakamit ang alinman sa mga itinakdang layunin. Sinabi ni Yaalon: "Naniniwala akong natalo tayo at ang mas masahol pa, tayo ang sinisisi ng Amerika." Idinagdag niya na ang digmaan ay sinimulan na may tatlong layunin: ang pagbagsak ng sistema ng Iran, ang pagkawasak ng nuclear program, at ang pagkasira ng missile project, ngunit wala sa mga layuning ito ang nakamit.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang ang mga tensyon sa rehiyon ay nagpapatuloy at ang mga opisyal ng Israel ay dati nang nagbigay-diin sa tagumpay ng kanilang mga military operations. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang opisina ng Punong Ministro ng Israel ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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