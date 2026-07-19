Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Wall Street Journal: Ang mga manned aircraft at drone sa Muwaffaq Salti Air Base sa Jordan ay tinarget
Iniulat ng pahayagang Wall Street Journal na sa pag-atake sa Muwaffaq Salti Air Base sa Jordan, ang parehong manned aircraft at unmanned aerial vehicles ay tinamaan.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Wall Street Journal, na binanggit ang mga military source, ay nag-ulat na sa kamakailang pag-atake sa Muwaffaq Salti Air Base sa Jordan, ang parehong uri ng manned aircraft at unmanned drones na nakatalaga sa base na ito ay tinamaan. Batay sa ulat na ito, ang satellite images ay nagpapakita ng pinsalang natamo ng ilang sasakyang panghimpapawid at imprastraktura ng base na ito.
Ang pag-atakeng ito ay kasunod ng military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika sa mga nakalipas na linggo at bilang tugon sa airstrike ng Amerika sa mga posisyon ng Iran. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang mga military officials ng Jordan at Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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