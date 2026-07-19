Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-4 na tama hanggang sa pagkasawi; ang mga mahahalagang ugat ng UAE ay nasa isang hakbang mula sa ganap na paralisis
Sa likod ng makinang na imahe ng mga tore ng Dubai at ng mga kita sa langis ng Abu Dhabi, mayroong isang network ng mga pangunahing imprastraktura na bumubuo sa gulugod ng ekonomiya ng UAE at sa global logistics hub. Gayunpaman, ang kamakailang babala ng isang opisyal ng armadong pwersa tungkol sa pangangailangan ng agarang paglikas sa mga paliparan ng Dubai at Abu Dhabi at sa mga daungan ng Fujairah at Jebel Ali kung sakaling lumawak ang mga labanan, ay nagpakita kung gaano kahina ang apat na estratehikong puntong ito sa harap ng mga military crisis.
Ang pagkasawi ng mga komersyal at enerhiya na hub na ito ay mabilis na makakaapekto sa mga logistics network ng rehiyon, mga transit route, pandaigdigang merkado ng enerhiya, at isang mahalagang bahagi ng international supply chain, at haharap sa pandaigdigang sistema ng kalakalan ng isang seryosong hamon.
..........
328
Your Comment