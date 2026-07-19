Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtuklas ng CNN: Ang nuclear collusion nina Trump at bin Salman nang walang internasyonal na pangangasiwa
CNN:
Ang administrasyon ni Trump ay pansamantalang pumayag na payagan ang Saudi Arabia na mag-enrich ng uranium nang walang pag-apruba ng mga internasyonal na safeguard na idinisenyo upang maiwasan ang pagbuo ng mga nuclear weapons. Sinabi ng mga eksperto sa CNN na ang kasunduang ito ay maaaring potensyal na magbigay daan para sa Saudi Arabia na makakuha ng mga nuclear weapons.
Ayon sa mga eksperto, ang pagbibigay ng karapatan sa Riyadh na mag-enrich ng uranium at mag-reprocess ng plutonium nang walang mahigpit na pangangasiwa ay maaaring magbigay daan para sa Saudi Arabia na makakuha ng nuclear weapons; lalo na't si Mohammed bin Salman, ang koronang prinsipe ng bansang ito, ay tahasang nagbanta na kung ang Iran ay makakuha ng atomic bomb, ang kanyang bansa ay gagawa rin ng nuclear weapons.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news network na CNN, na binanggit ang mga mapagkukunang may alam at mga lihim na dokumento, ay nag-ulat na ang administrasyon ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay pansamantalang pumayag na ipagkaloob ang karapatan ng uranium enrichment sa loob ng teritoryo ng Saudi Arabia; at iyon ay nang hindi inaatasan ang Riyadh na tanggapin ang mga standard na internasyonal na safeguard upang maiwasan ang pagbuo ng mga nuclear weapons.
Ayon sa ulat ng CNN, ang draft ng kasunduang ito na tinutukoy bilang "Agreement 123" ay nagbabalangkas sa sibil na nuclear cooperation framework ng Washington at Riyadh. Sa kabila ng katotohanang ang negosasyon ng dalawang panig ay natapos noong Oktubre 2025, ang dokumentong ito ay naghihintay pa rin ng pangwakas na pag-apruba ni Trump at hindi pa naipapasa sa Kongreso ng Amerika. Nagbabala ang mga eksperto sa CNN na kung ang kasunduang ito ay matatapos nang walang mahigpit na pangangasiwa, ang Riyadh ay maaaring makakuha ng nuclear weapons. Inilarawan ng isang mapagkukunang may alam ang kasunduang ito bilang "walang-pantayon" kumpara sa mga nakaraang kasunduan ng Amerika sa ibang mga bansa.
Ang pangunahing punto ay ang draft ng kasunduan ay hindi nag-aatas sa Saudi Arabia na pirmahan ang karagdagang protokol sa International Atomic Energy Agency na nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa inspeksyon sa ahensyang ito. Sa halip, ang pangangasiwa ay limitado lamang sa bilateral na pag-unawa sa pagitan ng Washington at Riyadh. Ito ay sa kabila ng katotohanang si Mohammed bin Salman, ang koronang prinsipe ng Saudi Arabia, ay nagbanta na kung ang Iran ay makakuha ng nuclear weapons, ang kanyang bansa ay gagawa rin ng atomic bomb.
Batay sa ulat na ito, ang anumang aktwal na paglipat ng mga nuclear materials o teknolohiya sa hinaharap ay napapailalim sa magkakahiwalay na pagsusuri at pag-apruba. Tumanggi ang White House na magkomento sa mga detalye ng kasunduang ito at tumukoy lamang sa pahayag ni Chris Wright, Kalihim ng Enerhiya ng Amerika noong Oktubre 2025 na nag-ulat ng pag-abot sa isang sibil na nuclear cooperation agreement.
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