Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Propesor ng Unibersidad ng Karachi: Ang tatlong-panig na kooperasyon ay solusyon sa mga problema ng mga Pakistani pilgrim ng Arba'een Si Dr. Sabir Abu Maryam, propesor ng Unibersidad ng Karachi, sa panayam sa ABNA News Agency:
"Ang kawalan ng permanenteng mekanismo at mga problema sa imprastraktura at seguridad ay ang pinakamahalagang hadlang sa paglalakbay sa lupa ng mga Pakistani pilgrim.
"Ang paglutas sa mga problemang ito ay nangangailangan ng magkasanib na kooperasyon ng Iran, Pakistan, at Iraq at pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng mga responsableng institusyon."
"Ang pagpapaunlad ng mga imprastraktura sa hangganan, pagpapadali sa pagbibigay ng visa, at paglikha ng magkasanib na sistema ng pagpaparehistro ay ilan sa mga pangunahing kahilingan ng mga pilgrim."
"Ang pagpapatakbo ng tren at espesyal na ruta sa dagat para sa mga pilgrim ay maaaring mabawasan ang gastos at oras ng paglalakbay."
"Ang kooperasyon sa seguridad ng Iran at Pakistan at ang pagpapaunlad ng mga daanan sa hangganan ay magpapataas ng seguridad at kaginhawaan ng paglalakbay ng mga pilgrim."
"Ang media, mga iskolar, at mga piling tao ay dapat gawing isang pambansang kahilingan ang mga kahilingan ng mga pilgrim."
"Sa pamamagitan ng political will at tatlong-panig na kooperasyon, milyun-milyong Pakistani pilgrim ang maaaring magkaroon ng ligtas, madali, at marangal na paglalakbay."
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