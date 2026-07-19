Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng New York Times ang mga detalye ng pag-atake ng Iran sa base ng mga sundalong Amerikano sa Jordan
Iniulat ng New York Times, na binanggit ang mga opisyal ng Amerika, na ang pag-atake noong Biyernes ng Iran na nagresulta sa pagkamatay ng 2 sundalong Amerikano at pagkawala ng isa pang sundalo ay ang ikaapat na pag-atake sa mga pwersa ng Amerika sa Jordan sa nakalipas na limang araw.
Ayon sa mga opisyal na ito, sa kabuuan, dose-dosenang mga sundalong Amerikano ang nasugatan at ilang helicopter ang nasira. Ang Pentagon ay hindi pa nagkomento tungkol sa ulat na ito.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Iniulat ng pahayagang New York Times, na binanggit ang mga opisyal ng Amerika, na ang pag-atake noong Biyernes ng Iran sa base ng mga sundalong Amerikano sa Jordan ay ang ikaapat na pag-atake sa mga pwersa ng Amerika sa bansang ito sa nakalipas na limang araw. Ang pag-atakeng ito, na nagresulta sa pagkamatay ng 2 sundalong Amerikano at pagkawala ng isa pang sundalo, ay itinuturing na pinakamatinding dagok sa mga pwersa ng Washington sa rehiyon sa mga nakalipas na linggo.
Ayon sa mga opisyal na ito, sa kabuuan, dose-dosenang mga sundalong Amerikano ang nasugatan sa mga pag-atakeng ito at ilang helicopter ang nasira. Ang Pentagon ay hindi pa nagkomento tungkol sa mga detalye ng ulat na ito. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika sa rehiyon ay nagpapatuloy pa rin.
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