Video| Iraqi Media Activist: Ang Iyong Pangalan ay Nagdudulot pa rin ng Takot sa Amerika

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Iraqi Media Activist: Ang Iyong Pangalan ay Nagdudulot pa rin ng Takot sa Amerika.
Si Malik Ali, isang Iraqi media activist, bilang reaksyon sa seremonya ng paglilibing kay Ayatollah Khamenei sa Iraq, ay nagsabi: "Ang Sayyid na ito ay nagbigay sa amin ng karangalan at dangal sa kanyang pagdating; isang tao na umalis sa mundong ito, ngunit ang kanyang reputasyon at pangalan ay hindi kailanman malilimutan." Idinagdag niya: "Sa iyong kamahalan, yumanig ka sa mapagsamantalang kaaway; ang Amerika ay natatakot sa iyo, at ang iyong pangalan ay nagdudulot pa rin ng takot sa kanila."
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