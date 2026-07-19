Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga bandila ng paglaban ay itinaas sa prusisyon ng Arba'een ng mga Shiite ng Nigeria
Daan-daang mga Shiite at miyembro ng Islamic Movement ng Nigeria ang nagsagawa ng unang prusisyon ng Arba'een ng Husayni sa taong 1448 AH sa lugar ng "Birin Kudu" sa estado ng Jigawa.
Ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga seremonya ng pagluluksa at pagdadala ng mga bandila at larawan ng mga pinuno ng resistance front, ay pinarangalan ang alaala ng mga martir ng Karbala at ang mga paghihirap ng Ahl al-Bayt.
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