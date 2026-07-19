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Sugad ng Iran sa Iraq: Si Trump ay ang "Paraon ng panahon"

19 Hulyo 2026 - 14:43
News ID: 1842156
Sugad ng Iran sa Iraq: Si Trump ay ang "Paraon ng panahon"

Sugad ng Iran sa Iraq: Si Trump ay ang "Paraon ng panahon".

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sugad ng Iran sa Iraq: Si Trump ay ang "Paraon ng panahon"

Ang Sugad ng Islamic Republic of Iran sa Iraq, sa isang mensahe sa social network na X, sa paglalarawan kay Donald Trump bilang "Paraon ng panahon" ay sumulat: Ang larawang inyong nakikita ay isang pagpapakita ng takot ng Paraon ng panahon, at ipinakita ng kasaysayan nang maraming beses na ang mga advanced na sandata ay hindi epektibo laban sa pananampalataya at paglaban ng mga bansa.

Binigyang-diin ng Sugad ng Iran na ang panahon ng pananakot ng Amerika ay natapos na, at ang anumang pagsalakay ay haharap sa isang matinding tugon.

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