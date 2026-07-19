Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: Ang pamahalaan ng Lebanon ay nagtaksil sa paglaban at sa bansa
Si Hassan Ezzedine, miyembro ng Loyalty to the Resistance bloc sa parliamento ng Lebanon, sa pagpuna sa pagganap ng pamahalaan ay nagsabi na ang pag-aangkin na ang negosasyon ay mas mura ay bunga ng kawalan ng kakayahang makilala ang tunay na kalikasan ng Zionist regime. Idiniin niya na ang pamahalaan, sa kabila ng suporta ng Hezbollah at ng Amal Movement, ay tumugon sa pamamagitan ng pagtataksil sa paglaban at sa karamihan ng mamamayang Lebanon.
Tinawag ni Ezzedine ang pagganap ng pamahalaan bilang "political suicide" at nagpahayag na ang mamamayang Lebanon ay hindi kailanman tatanggap ng mandato ng Amerika at ng paggawa ng kanilang bansa bilang isang larangan ng impluwensya ng Zionist regime. Idinagdag niya na ang kinabukasan ng Lebanon ay matutukoy sa pamamagitan ng paglaban, dugo ng mga martir, at paninindigan ng mamamayan ng bansang ito.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Si Hassan Ezzedine, miyembro ng Loyalty to the Resistance bloc sa parliamento ng Lebanon, sa matinding pagpuna sa pagganap ng pamahalaan ng bansang ito, ay nagdiin na ang pag-aangkin na ang negosasyon sa Zionist regime ay mas mura ay bunga ng kawalan ng kakayahang makilala ang tunay na kalikasan ng rehimeng ito. Sinabi niya na ang pamahalaan, sa kabila ng suporta ng Hezbollah at ng Amal Movement, ay ipinakita ang kanyang tugon sa pamamagitan ng pagtataksil sa paglaban at sa karamihan ng mamamayang Lebanon.
Tinawag ni Ezzedine ang pagganap ng pamahalaan bilang "political suicide" at nagpahayag na ang mamamayang Lebanon ay hindi kailanman tatanggap ng mandato ng Amerika at ng paggawa ng kanilang bansa bilang isang larangan ng impluwensya ng Zionist regime. Idiniin niya na ang kinabukasan ng Lebanon ay matutukoy sa pamamagitan ng paglaban, dugo ng mga martir, at paninindigan ng mamamayan ng bansang ito. Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang ang political tensions sa Lebanon, kasunod ng patuloy na pag-atake ng Israel sa timog ng bansang ito at mga panloob na hindi pagkakasundo sa mga diplomatikong solusyon, ay lubhang tumaas. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang pamahalaan ng Lebanon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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