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Video| Mga Larawan ng Binaril na MQ-9 Drone ng Air Defense ng Bansa sa Dehloran

19 Hulyo 2026 - 14:48
News ID: 1842160
Video| Mga Larawan ng Binaril na MQ-9 Drone ng Air Defense ng Bansa sa Dehloran

Mga Larawan ng Binaril na MQ-9 Drone ng Air Defense ng Bansa sa Dehloran.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng Binaril na MQ-9 Drone ng Air Defense ng Bansa sa Dehloran.

Ang mga larawan ng isang MQ-9 drone na binaril ng air defense ng bansa sa Dehloran ay inilabas na. Ang drone, na pag-aari ng mga pwersang Amerikano, ay binaril matapos itong pumasok sa airspace ng Iran sa isang pagtatangka ng espiya o pag-atake. Ang pagkuha ng drone na ito ay isa pang patunay ng kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang kanyang himpapawid at labanan ang mga banta ng kaaway.

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