Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pagtatalo nina Messi at Yamal ay nagkaroon ng politikal na kulay
Inilarawan ng mga Zionist media ang final ng World Cup 2026 sa pagitan ng Argentina at Spain bilang higit pa sa isang paligsahang football at inilarawan ito bilang repleksyon ng mga politikal na hindi pagkakasundo tungkol sa digmaan sa Gaza at relasyon sa Zionist regime; hanggang sa tinawag ito ng Times of Israel bilang "proxy political war sa football field."
Habang si Javier Milei, Pangulo ng Argentina, ay may malapit na relasyon sa Zionist regime at si Benjamin Netanyahu ay nagpahayag ng kanyang suporta sa Argentina, ang pamahalaan ng Spain sa ilalim ng pamumuno ni Pedro Sanchez ay isa sa mga pangunahing kritiko ng mga patakaran ng Tel Aviv sa digmaan sa Gaza at nanawagan para sa pagtaas ng internasyonal na presyon sa rehimeng ito.
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