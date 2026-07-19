Video| Mga Larawan ng Pagkasira at Pagkolekta ng Labi ng MQ-9 Drone ng Teroristang Hukbo ng Amerika ng mga Mandirigma ng Naval Forces ng IRGC sa Asalu

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng Pagkasira at Pagkolekta ng Labi ng MQ-9 Drone ng Teroristang Hukbo ng Amerika ng mga Mandirigma ng Naval Forces ng IRGC sa Asaluyeh.
Ang mga larawan ng pagkasira at pagkolekta ng labi ng isang MQ-9 drone ng teroristang hukbo ng Amerika, na binaril ng mga mandirigma ng naval forces ng IRGC sa Asaluyeh, ay inilabas na. Ang operasyon ay isinagawa matapos ang drone ay pumasok sa Iranian airspace sa isang pagtatangka ng espiya o pag-atake. Ang mga labi ng drone ay nakolekta para sa pagsusuri ng mga eksperto ng militar ng Iran.
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