Video| Kuwento ng isang Egyptian Journalist Tungkol sa mga Pulang Watawat sa Milyun-milyong Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ng isang Egyptian Journalist Tungkol sa mga Pulang Watawat sa Milyun-milyong Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon.
Si Faisal Abdel Wahab, isang Egyptian na manunulat at mamamahayag, na binanggit ang kanyang presensya sa seremonya ng paglilibing kay Ayatollah Khamenei, ay nagsabi: "Milyun-milyong tao ang may hawak na mga watawat na may dalawang kulay lamang—itim at pula; ang itim ay simbolo ng pagluluksa, at ang pula, sa kultura ng Shiite, ay simbolo ng paghihiganti at paghihiganti sa dugo." Inilarawan niya ang malawakang presensya at ang mga simbolo na ginamit sa seremonya bilang isang indikasyon ng mga mensaheng pang-paniniwala at pangkultura na nakapaloob sa ritwal ng paglilibing.
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