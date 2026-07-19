Video| "Sog-e Khorshid" (Pagluluksa ng Araw), ang Bagong Obra ni Alireza Eftekhari para sa Martir na Lider

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-"Sog-e Khorshid" (Pagluluksa ng Araw), ang Bagong Obra ni Alireza Eftekhari para sa Martir na Lider.
Ang kilalang Iranian na mang-aawit na si Alireza Eftekhari ay naglabas ng isang bagong awiting tinatawag na "Sog-e Khorshid" (Pagluluksa ng Araw) bilang pagpupugay sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang awit, na puno ng damdamin at pananampalataya, ay nagpapahayag ng kalungkutan ng mga tao sa kanyang pagpanaw at ang kanilang panata na ipagpatuloy ang kanyang landas ng paglaban at katarungan.
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