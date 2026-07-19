Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang hula ng Pinunong Martir ng Rebolusyon tungkol sa hinaharap ng Syria ay natutupad / Ang mga malaya sa mundo ay naghahangad ng dugo ng Pinunong Martir.
Sa panayam ng mamamahayag ng ABNA News Agency sa isang grupo ng mga edukadong kababaihan mula sa Syria:
"Ang mga Shiite ng Syria ay patuloy na nahaharap sa kawalan ng seguridad, panggigipit sa kabuhayan, at pag-aalala tungkol sa hinaharap."
"Ang pagbabalik ng mga lumikas mula sa Kefraya at Foah ay nahinto dahil sa mga problema sa seguridad at sa presensya ng mga armadong grupo."
"Ang pagkamartir ng Pinuno ng Rebolusyon ay isang malaking kalungkutan para sa mga tagasuporta ng paglaban, ngunit pinagdala nito ang kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang landas."
"Sa kabila ng paglayo ng kasalukuyang pamahalaan ng Syria mula sa axis of resistance, ang mga kabataang Syrian ay nananatiling tapat sa adhikain ng paglaban."
"Ang krisis sa Syria ay nagsimula sa mga panloob na protesta, ngunit sa pamamagitan ng mga panlabas na interbensyon at digmaang medya, ito ay naging isang malawakang rehiyonal na tunggalian."
"Ang hula ng Pinunong Martir ng Rebolusyon tungkol sa pagpapalaya ng Syria sa pamamagitan ng mga kabataan ng bansang ito ay natutupad, at ang mga palatandaan nito ay nakikita sa larangan."
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