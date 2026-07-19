Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mapagkakatiwalaang source: Ang Strait of Hormuz ay mananatiling sarado hanggang sa pagtatapos ng mga hostile na aksyon ng Amerika
Isang mapagkakatiwalaang source mula sa Naval Forces ng IRGC, sa panayam sa Fars, ay nagpahayag na sa kasalukuyan ay walang pagdaan na nagaganap sa Strait of Hormuz at ang anumang pagtatangka na dumaan, lalo na mula sa mga lumalabag na sasakyang-dagat, ay haharap sa reaksiyon ng armadong pwersa ng Iran.
Binigyang-diin ng source na ito na hangga't nagpapatuloy ang mga hostile na aksyon ng Amerika, ang Strait of Hormuz ay mananatiling sarado at walang permit na ibibigay para sa pagdaan ng mga sasakyang-dagat. Ayon sa kanya, ang ilang sasakyang-dagat na sa mga nakaraang araw ay nagtangkang dumaan sa rutang ito sa suporta ng hukbo ng Amerika ay hinarap din ng reaksiyon ng armadong pwersa ng Islamic Republic of Iran.
..........
328
Your Comment