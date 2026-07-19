Qaani: Itutuloy natin ang maliwanag at marangal na landas ng paglaban sa ilalim ni Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Qaani: Ipagpapatuloy natin ang maliwanag at marangal na landas ng paglaban sa panahon ng pamumuno ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei
Ang mga kumander at mandirigma ng mga prente ng paglaban, habang nagpapasalamat at nagpapahayag ng pagpapahalaga sa kabutihan at kadakilaan ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon sa prente ng paglaban, ay muling nagbibigay-diin sa patuloy na katapatan sa kanilang pananampalataya sa tipan na aming ginawa sa Martir na Imam ng Ummah (nawa'y kalugdan siya ng Diyos), at ipinapahayag na aming ipagpapatuloy ang maliwanag at marangal na landas ng paglaban, na paulit-ulit na pinagtibay ng Kanyang Kabanalan, sa panahon ng pamumuno ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (nawa'y ingatan siya ng Diyos).
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