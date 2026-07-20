Video| Mga Larawang Pang-satellite ng Tuwirang Pagtama sa Isang Gusali sa Muwaffaq al-Salti Air Base sa Jordan.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Pang-satellite ng Tuwirang Pagtama sa Isang Gusali sa Muwaffaq al-Salti Air Base sa Jordan.
Ang mga larawang pang-satellite mula sa Muwaffaq al-Salti Air Base sa Jordan ay nagpapakita ng isang direktang missile strike na tumama sa isang gusali sa loob ng base. Ang pag-atake, na iniulat na isinagawa ng Iran noong Hulyo 17, 2026, ay nagresulta sa pagkasawi ng dalawang sundalong Amerikano at isa pang nawawala . Ayon sa CENTCOM, ang base sa Azraq ay ginagamit ng mga puwersa ng Amerika at ang pag-atake ay bahagi ng tumitinding labanan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos kasunod ng pagbagsak ng pansamantalang kasunduan sa tigil-putukan . Ang base na ito ay itinuturing na isa sa mga pangunahing operational at support center ng American air forces sa rehiyon, at ang pag-atake ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga kaaway.
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