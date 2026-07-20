Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: Ang Hamas, sa kabila ng pagpatay sa mga pinuno nito, ay nananatiling malakas
Ang Hezbollah ng Lebanon, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ay binati ang pagpili kay Khalil al-Hayya bilang bagong pinuno ng political bureau ng Hamas movement at binigyang-diin ang pagpapatuloy ng landas ng paglaban.
Ang pagpipiliang ito ay isang malinaw na mensahe sa kaaway na Zionist at sa mga tagasuporta nito na ang Hamas, sa kabila ng lahat ng pagsisikap na patayin at pahinain ito, ay nananatiling malakas at nagkakaisa.
Binigyang-diin ng Hezbollah na ang landas ng paglaban ay magpapatuloy nang may lakas at ang kilusang ito, na may bakal na determinasyon, ay mananatiling tapat sa kanyang tipan sa mga martir.
Ang pagpili kay Khalil al-Hayya ay isang praktikal na tugon sa mga nabigong senaryo upang wakasan ang pampulitika at militar na buhay ng Hamas.
Beirut – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Hezbollah movement ng Lebanon noong Lunes, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag, ay binati ang pagpili kay Khalil al-Hayya bilang bagong pinuno ng political bureau ng Hamas at tinasa ito bilang isang mapagpasiyang hakbang sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban at pagpapalakas ng nagkakaisang prente ng Palestinian. Sa pahayag na ito, na ang kopya ay ibinigay sa media, binigyang-diin na ang Hamas, sa kabila ng matinding dagok ng pagpatay at walang-tigil na military at political pressure, ay hindi lamang nabigo na bumagsak, ngunit sa pamamagitan ng pagpili ng isang mahusay na pamumuno, ay ipinakita ang katatagan at panloob na pagkakaisa nito.
Ang Hezbollah, sa pagtukoy sa kapaligiran ng banta at paggawa ng senaryo laban sa Hamas sa mga nakalipas na buwan, ay tinawag ang pagpili kay al-Hayya bilang "isang mapagpasiyang tugon sa mga nabigong ekwasyon ng kaaway" at nagbabala na ang Palestinian resistance ay hindi natatakot sa anumang pagsasabwatan upang alisin ito. Sa pagpapatuloy ng pahayag na ito, binigyang-diin din ang katapatan sa dugo ng mga martir at ang pagpapatuloy ng landas ng pakikibaka laban sa pananakop, at nakasaad: "Ang landas ng paglaban ay magpapatuloy nang may lakas at bakal na determinasyon, at ang kilusang ito, sa pag-asa sa pagkakaisa at suporta ng axis of resistance, ay mananatiling nakatayo laban sa anumang panlabas na presyon."
Ang pagpili kay Khalil al-Hayya, na ginawa sa malawak na suporta ng mga konsehong gumagawa ng desisyon ng Hamas, ay nagkaroon ng malawak na pagpapalaganap sa pampulitika at media circles ng rehiyon, habang tinasa ito ng ilang tagamasid bilang tanda ng muling pagbangon ng resistance front at muling pagsasaayos ng mga sentro ng pagharap sa Zionist regime sa post-Sinwar phase. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagbabagong ito.
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