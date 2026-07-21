Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Pilgrim ng Arba'in ay Makakatagpo ng Isang Medical Caravan Bawat 15 Minuto.
Dahil sa init ng Iraq sa panahon ng Arba'in, sa 80-kilometrong ruta mula Najaf hanggang Karbala, mahigit 250 medical center ang itatayo. Sa kabuuan, 2,200 clinics at medical caravans ang magiging aktibo, kung saan halos bawat 15 minutong paglalakad ay may isang medical caravan upang ang mga pilgrim ay makatanggap ng mabilis na serbisyo kung sakaling magkaroon ng heatstroke o iba pang mga pisikal na problema.
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