Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-American Analyst: Pakiramdam ni Trump ay Nilinlang at Pinagtaksilan siya ni Netanyahu.
Si Doug Bandow, isang senior fellow sa Cato Institute, ay nag-angkin na ang digmaan sa Iran ay naglantad ng isang lamat at tensyon sa pagitan nina Donald Trump at Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, dahil sa pagkabigo ng Tel Aviv na tuparin ang pangako ng isang mabilis na military victory laban sa Iran, nararamdaman ni Trump na siya ay nilinlang at pinagtaksilan ni Netanyahu.
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