Video| Patungo sa Himpilan ng mga Terorista sa Erbil...

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Patungo sa Himpilan ng mga Terorista sa Erbil...
Iniulat ng mga Iraqi media ang mga pagsabog na naganap sa Erbil, ang kabisera ng Kurdistan Region ng Iraq, noong Lunes ng gabi . Ayon sa mga ulat, ang mga himpilang ito ay pinaniniwalaang ginagamit ng mga separatistang teroristang grupo na may kaugnayan sa Amerika . Ang Kurdish separatist group na Komala ay nag-claim na ang punong-himpilan nito sa lugar ng Khalifan sa Erbil ay tinamaan ng dalawang Iranian missiles .
Ang pag-atake ay iniulat na isinagawa laban sa mga base at himpilan ng mga teroristang grupo na nagdudulot ng banta sa pambansang seguridad ng Iran at sa katatagan ng rehiyon.
...........
328
Your Comment