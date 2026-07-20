Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksyon ng Sugad ng Iran sa France sa pag-aangkin ng Amerika na isang superpower
Ang Sugad ng Iran sa France ay nagpahiwatig tungkol sa "pagiging superpower ng Amerika" at sumulat: Ang pamumuno ng isang bansa tulad ng Estados Unidos ay nangangailangan ng higit pa sa pagpapakita ng kapangyarihan, agresibong retorika, pansariling interes, o pagwawalang-bahala sa makataong gastos; ito ay nangangailangan ng pagkilala sa kasaysayan, paggalang sa soberanya ng mga bansa, at kakayahang pamahalaan ang mga estratehikong krisis. Ang kredibilidad ng isang malaking kapangyarihan ay hindi nasusukat sa propaganda, kundi sa kapasidad nitong makahanap ng matatag at responsableng solusyon.
Tungkol naman sa Strait of Hormuz, ang mga geopolitikal na katotohanan ay hindi maaaring balewalain. Ang daang ito ay bukas sa internasyonal na paglalayag bago pa ang pagdidiin ng mga tensyon, at ang pagpapatuloy ng patakaran ng presyon, pagbabanta, at pagwawalang-bahala sa mga lehitimong karapatan at interes ng Iran ay hindi lilikha ng solusyon upang matiyak ang seguridad nito. Ang anumang matatag na landas tungo sa katatagan ay nangangailangan ng pagtanggap sa katotohanang ang pakikipag-ugnayan sa Iran ay posible lamang batay sa paggalang sa isa't isa at hindi sa wika ng banta at paghamak.
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