Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Russia: Handa kaming tumulong sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran
Sinabi ng Deputy Minister of Foreign Affairs ng Russia: Ang Moscow ay handang tumulong sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, gayundin sa pagitan ng Tehran at mga bansang Arabo.
Si Alexander Alimov, sa panayam sa pahayagang Ruso na "Izvestia," ay nagdagdag: Magiging masaya kaming magbigay ng plataporma para sa diyalogo ng mga bansang Arabo at Iran, ngunit wala kaming intensyon na ipataw ang aming sarili sa kanila.
Moscow – Ahensyang Balita ng Sputnik – Si Alexander Alimov, Deputy Minister of Foreign Affairs ng Russia, sa panayam sa pahayagang Izvestia, ay nagpahayag na ang Moscow ay ganap na handang gampanan ang isang papel sa pagtulong sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, gayundin sa pagitan ng Tehran at mga bansang Arabo sa rehiyon.
Binigyang-diin ni Alimov na ang Russia ay malugod na magbibigay ng plataporma para sa diyalogo ng Iran at mga bansang Arabo sa Persian Gulf, at ipinahayag na ang Moscow ay walang intensyon na ipataw ang pamamagitan nito sa mga partidong sangkot. Sa parehong panahon, binanggit niya na ang Russia ay nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga kinauukulang partido kabilang ang Pakistan, Saudi Arabia, at Turkey, at may kaalaman sa pagpapatuloy ng mga pagsisikap na ibalik ang mga partido sa mesa ng negosasyon.
Ang mga pahayag ng Deputy Minister of Foreign Affairs ng Russia ay ginawa habang ang military tensions sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa mga nakalipas na linggo ay lubhang tumindi at ang mga missile at drone attacks sa mga base ng Amerika sa Jordan at ang pagkagambala sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz ay naglagay sa rehiyon sa bingit ng isang malawakang labanan. Ang Pakistan, na hanggang ngayon ay may pangunahing papel bilang tagapamagitan sa tunggalian na ito, ay hinimok ang Iran at Amerika na bumalik sa mga kondisyon ng memorandum of understanding noong Hunyo; isang kasunduan na ayon dito, ang dalawang panig ay dapat umabot sa pangwakas na kasunduan upang ihinto ang digmaan sa loob ng 60 araw, ngunit sa ngayon ay walang impormasyon tungkol sa isang bagong yugto ng pag-uusap sa Islamabad ang nailabas.
Naniniwala ang mga analista ng mga usapin sa rehiyon na dahil sa pagdidiin ng mga tensyon sa mga darating na linggo at ang pagkakasabay nito sa midterm election campaign sa Amerika, ang inisyatiba ng Moscow na magbigay ng plataporma para sa diyalogo ay maaaring maging isang pagkakataon upang bawasan ang mga tensyon; bagama't sa ngayon ay walang opisyal na reaksiyon mula sa White House, sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran, o sa mga bansang Arabo ang nailabas tungkol sa panukalang ito ng Russia. Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia ay naglabas din ng isang pahayag noong Lunes, na nagpapahayag ng malalim na pag-aalala tungkol sa mga kamakailang airstrike ng Amerika sa mga nuclear facility ng Iran, at binigyang-diin ang pangangailangan na bumalik sa mga diplomatikong solusyon.
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