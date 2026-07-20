Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Hindi arestuhin si Netanyahu sa kanyang pagbisita sa Amerika
Inangkin ni Donald Trump:
Si Benjamin Netanyahu ay hindi arestuhin sa anumang paraan, anyo, o pamamaraan, sa panahon ng kanyang pagbisita sa Estados Unidos ng Amerika.
Siya ay nakikipaglaban sa Islamic Republic of Iran na sa nakalipas na 47 taon ay pumatay ng mga sundalong Amerikano at iba pa.
Ang tanging mga dapat arestuhin ay ang mga nagtulak sa Iran sa "hindi pa-naganap na siklo ng kamatayan at pagkawasak" na ito; isang bagay na dapat sana ay hinarap ng mga nakaraang pangulo, maraming taon na ang nakalipas.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Lunes sa harap ng mga mamamahayag sa White House, sa paglalahad ng isang bagong paratang, ay nagpahayag na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, sa kanyang nalalapit na paglalakbay sa Washington, ay hindi arestuhin. Si Trump, sa pagtukoy sa kamakailang utos ng International Criminal Court (ICC) laban kay Netanyahu sa paratang ng mga krimen sa digmaan sa Gaza, ay nagdiin na hindi kinikilala ng Amerika ang utos na ito at hindi nito papayagan ang pagpapatupad nito sa teritoryo nito. Sa pagsasabing "si Netanyahu ay nakikipaglaban sa Islamic Republic of Iran na sa nakalipas na 47 taon ay pumatay ng mga sundalong Amerikano at iba pa," idinagdag niya na ang tanging mga dapat arestuhin ay ang mga nagtulak sa Iran sa "hindi pa-naganap na siklo ng kamatayan at pagkawasak" na ito; isang bagay na ayon sa kanya, ay dapat sana ay hinarap ng mga nakaraang pangulo, maraming taon na ang nakalipas.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang si Netanyahu ay nakatakdang pumunta sa Washington sa mga darating na araw para sa pagpupulong sa mga matataas na opisyal ng Amerika, kabilang si Trump. Ang kanyang paglalakbay ay ginagawa sa panahon na ang International Criminal Court noong Nobyembre 2024, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng utos ng pag-aresto para kay Netanyahu at Yoav Gallant, dating Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, sa paratang ng "mga krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan" sa Gaza Strip, ay lumikha ng malawakang diplomatikong tensyon. Ang Amerika, na hindi miyembro ng ICC, ay dati nang tinawag ang utos na ito na "walang batayan" at idineklara na susuportahan nito ang mga kaalyado nito laban sa hakbang na ito.
Sa ibang bahagi ng kanyang talumpati, muling hinamon ni Trump ang mga patakaran ng mga nakaraang pamahalaan ng Amerika sa Iran at inangkin na kung ang mas mapagpasyang hakbang ay ginawa sa mga nakaraang taon, ang Iran ay hindi kailanman makakamit ang kasalukuyang antas ng military at nuclear capability. Sa pagsasalita niya tungkol sa "siklo ng kamatayan at pagkawasak," ang military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika sa mga nakalipas na linggo ay umabot sa kanilang rurok at ang mga missile attacks ng Iran sa mga base ng Amerika sa Jordan at Iraq ay lubhang nakaimpluwensya sa mga ekwasyon ng rehiyon. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang White House at ang opisina ng Punong Ministro ng Israel ay hindi naglabas ng karagdagang detalye tungkol sa agenda ng paglalakbay ni Netanyahu.
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