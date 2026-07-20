Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dating Senior US Officer: Nagsisinungaling ang Washington Tungkol sa mga Kaswalti at Krisis sa Armament.
Si Colonel Lawrence Wilkerson, retiradong opisyal ng US Army, ay nagsabi: "Ang Amerika ay nagtamo na ng mga kaswalti, at ang ilan sa mga sundalo nito ay inilipat sa Landstuhl military hospital sa Germany." Pinuna rin niya ang pagtatago ng gobyerno ng Amerika, na sinasabing: "Itinatago nila ang matinding kakulangan ng mga bala at kagamitang militar mula sa mga tao at maging sa Kongreso. Naiintindihan ko na hindi lahat ng impormasyon ay dapat ilabas, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nagsisinungaling sila sa mga Amerikano at maging sa Kongreso."
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