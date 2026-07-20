Video| Retiradong Iraqi Commander: Ang Ground Invasion ng Amerika sa Iran ay Isang Nakamamatay na Sugal ng Washington

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Retiradong Iraqi Commander: Ang Ground Invasion ng Amerika sa Iran ay Isang Nakamamatay na Sugal ng Washington.
Si Subhi Nazim Tawfiq, isang retiradong major general ng Iraqi army, ay nagbabala tungkol sa anumang American ground operation laban sa Iran, na nagsasabing: "Sa militar na pananaw, ang Iran ay may ganap na kaalaman sa lupa at mga lugar nito, at nagtataglay ng seryosong determinasyon na ipagtanggol ang sarili." Idinagdag niya: "Ang mga Iranian ay maglulunsad ng isang tunay na digmaan na magiging napakahirap para sa Amerika, at ang mga puwersang Amerikano, mula sa kanilang paglapag hanggang sa kanilang pag-deploy sa lupa, ay magiging madaling target."
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