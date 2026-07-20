Video| Sinabi ni Eje'i: Wala sa mga Opisyal ang Mayroong Anumang Pagsalungat sa Paghihiganti at Pagharap sa Kaaway; Lahat Tayo ay Maninindigan Hanggan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Eje'i: Wala sa mga Opisyal ang Mayroong Anumang Pagsalungat sa Paghihiganti at Pagharap sa Kaaway; Lahat Tayo ay Maninindigan Hanggang sa Huling Hininga.
May isa pang usapin na, sa konteksto nito, ay tama—at iyon ay ang katatagan ng mga tao. Dapat nating malaman na ang pagtindig laban sa kaaway ay may halaga, at dapat tayong magtulungan upang maunawaan ang mga gastos na ito.
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