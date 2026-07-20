Video| Video ng ABNA | Mga Afghan Migrants sa Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Video ng ABNA | Mga Afghan Migrants sa Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma.
Ayon sa ulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (ABNA), ang mga Afghan migranteng naninirahan sa Qom, sa araw ng paglilibing sa martir na lider ng Umma sa lungsod na ito, ay nakibahagi nang may sigasig at aktibidad sa tabi ng kanilang mga Iranian na kapatid, at nagtayo rin ng mga istasyon ng pagtanggap para sa mga nagdadalamhati ng minamahal na lider. Nakunan ng kamera ng ABNA ang ilang bahagi ng presensya at pagkakaisang ito.
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