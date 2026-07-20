Video| Sinabi ni Rick Sanchez: Ang Digmaan sa Iran ay Hindi Para sa mga Tao ng Iran o Dahil sa Nuclear Program

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Rick Sanchez: Ang Digmaan sa Iran ay Hindi Para sa mga Tao ng Iran o Dahil sa Nuclear Program.
Si Rick Sanchez, isang Amerikanong mamamahayag at tagapagbalita, ay nagsabi: "Ang digmaang ito ay hindi para sa mga tao ng Iran o dahil sa nuclear issue; ang pangunahing isyu ay pera, impluwensya, at Israel." Binanggit din niya ang malawakang pagtitipon ng mga tao sa Tehran at idinagdag: "Ang mensahe ng mga tao sa Amerika ay malinaw: hindi namin kailangan ang inyong tulong, itigil ninyo ang pambobomba sa amin."
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