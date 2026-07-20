Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pinilit ba Kayo ng mga Iranian na Isuot ang Damit na Iyan?.
Ang tanong na ito ay lumitaw sa konteksto ng mga akusasyon at maling impormasyon na kumakalat tungkol sa Iran at sa kanyang mga patakaran. Ang Iran ay isang bansa na may mayamang kasaysayan at kultura, at ang kanyang mga mamamayan ay may malayang pagpili sa kanilang mga paniniwala at pamumuhay. Ang anumang pag-angkin na ang mga Iranian ay pumipilit sa iba na sundin ang kanilang mga kaugalian ay walang batayan at naglalayong siraan ang imahe ng Iran at ng kanyang rebolusyonaryong pamumuno.
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