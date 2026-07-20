Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-American Analyst: Ang Pagtitiwala sa Israel na may Ganyang Karaming Kasinungalingan ay Isang Pagkakamali.
Si Jenk Uygur, isang tagapagbalita at political analyst, sa pagpuna sa kapaligiran sa White House, ay nagsabi: "Sinasabi nila na ang White House at ang paligid nito ay natatakpan ng mga unan at kutson upang maiwasan ang pagpatay kay Trump—ito ay nagpapakita ng kanyang takot at hindi makatwirang pag-uugali." Sa pagpuna rin sa rehimeng Zionist, idinagdag niya: "Sinuman na may kahit kaunting katalinuhan ay nauunawaan na hindi dapat magtiwala sa Israel na may ganitong dami ng kasinungalingan."
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