Video| Tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs: Sa Aming Pananaw, Walang Tinatawag na "Air Embargo" sa Yemen, at Itinuturing Naming Mapang-api an

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs: Sa Aming Pananaw, Walang Tinatawag na "Air Embargo" sa Yemen, at Itinuturing Naming Mapang-api ang Pag-embargo sa Isang Buong Bansa.
Ang Iranian plane na ito ay may sakay na isang delegasyon ng Yemen na dumalo sa seremonya ng pagpupugay sa martir na lider, kasama ang isang grupo ng mga sugatang Yemeni na ginamot sa Iran.
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